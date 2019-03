Video: Huumoriga häda vastu ehk Eesti esimene «munadega» komöödiafilm kutsub hoogu andma

«The Chuck Band Show» on komöödia, mille keskmes on üks tõeline luuser. Tema naine tahab temast lahti saada, tema ebapopulaarne raadiosaade tahab temast lahti saada, isegi tema munand tahab temast lahti saada.

Eestis elava Ameerika päritolu raadio DJ ja stand-up koomiku Stewart Johnsoni elust inspiratsiooni saanud mängufilm jutustab loo 40-aastasest raadio DJ-st Chuck Bergerist. Tema kaugeltki mitte vaadatavaimal ajal eetris oleval raadiosaatel pole ühtegi kuulajat, mistõttu annab Chucki ülemus Hendrik mehele kahenädalase katseaja ning viimase võimaluse end tõestada. Chuckil ei ole aga mitte ainult oht kaotada oma töö, vaid ka oma kallis abikaasa Helena, kes on otsustanud mehe maha jätta. Languse peatab veel suurem langus ehk avastus, et Chuckil on kõigele lisaks munandivähk ehk nagu ta ise ütleb, siis silme ees terendab oht jääda lisaks oma «ahelatele» ilma ka oma «pommidest». Chuck Bergeril seisab ees teekond, kus huumori abiga tuleb eemaldada kaikad, mida elu talle kodaratesse loobib.

«Muidugi ei ole ju keegi harjunud, et selliste teemade üle nalja tehakse,» sõnab nimitegelast Chucki mängiv Stewart Johnson ja lisab, et teinekord on aga naljast hoopis rohkem kasu kui tõsisest lähenemisest. «Mõned aastad tagasi diagnoositi mul munandivähk. Loomulikult oli uudis šokeeriv, kuid otsustasin oma tervenemise lugu elada läbi avalikkuse ees. Pidasin tollel ajal blogi, kus kirjeldasin endaga toimuvat ja enda elu,» räägib Johnson. Just blogipidamine oligi mehe sõnul inspiratsiooniks, et tema kogemusest valmiks film. «Mulle kirjutasid paljud lugejad, et minu kogemus andis neile jõudu ja et oli väga uudne, et keegi läbi huumori vähiteemadel räägib. Mina aga usun, et just huumor ja nali aitavadki rasketest hetkedest üle,» räägib igapäevaselt püstijalakoomikuna leiba teeniv Johnson.

Lisaks on filmil tema sõnul veel üks suur eesmärk: «Arvan, et ühiskonnas tuleb rohkem rääkida mehi tabavatest vähivormidest. Näiteks munandivähk diagnoositakse igal aastal 5,6 mehel sajast tuhandest. See on väga suur hulk inimesi ja on oluline, et nad teaksid, et nad ei ole selles asjas üksi. Mehed peavad ka ise pöörama rohkem tähelepanu oma tervisele ja ühiskond peab sellel teemal rohkem rääkima.»

Film valmib täielikult annetuste, toetajate ja partnerite kaasabil. Alates tänasest on võimalik kõigil, kellele Stewarti lugu korda läheb, Hooandja.ee vahendusel kaasa aidata filmi sündimisele.

Filmi peategelast Chucki kehastab Stewart Johnson ise. Lisaks teevad tuntud näitlejatest kaasa Marta Laan (Helena) ja Henry Kõrvits (Hendrik). Film on inglise- ja eesti keeles ning valmib sel aastal.