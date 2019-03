Lahkunud Luke Perry viimaseks tööks jääb roll Tarantino Hollywoodi-filmis: Loe, mis linaloo kohta tänaseks teada

Kui tihtipeale jääb pärast näitlejate ootamatut lahkumist lünk ka filmide produktsiooni, siis kuuldavasti sai Luke Perry vahetult enne haiglasse sattumist just Tarantino filmi võtetega ühele poole ning nii on lootust meest korra veel kinolinal näha.

Hetkel on juba pikalt suuresti saladuskatte all küpsenud Sony Picturesi filmiprojekt järeltöötluses ning näeb ilmavalgust jaanipäeva paiku. Ekraaniloo kohta on seni avaldatud vaid mõned kaadrid, mis annavad aimu filmi 60ndate lõpu stilistikast. Üksjagu meedialainetust tekitasid ka esimesed vaated Margot Robbie'st Charles Mansoni jüngrite käe läbi hukkunud Sharon Tate'ina.

Filmi tegevus leiab aset stilistiliselt mahlakal 1969. aastal, kus kustuv vesterni-teletäht Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ja tema pikaajaline dublant Cliff Booth (Brad Pitt) suunduvad tagasi Hollywoodi õnne otsima – on seal ju parasjagu kätte jõudnud vabameelne ja hipilik kuldajastu ning väljavaated igati sillerdavad. Neil on alguses küll raskusi, kuid õnneks on Rickil üks kuulus naaber – Sharon Tate. Mõlemate meeste tegelaskujud on välja mõeldud, ent filmist jooksevad läbi mitmed tegelikult eksisteerinud isikutel põhinevad tegelaskujud, nagu ka viimane ehk Sharon Tate.

«Töötasin selle käsikirja kallal viis aastat. Olen Los Angeleses elanud suurema osa oma elust, sealhulgas aastal 1969, kui olin 7-aastane. Olen väga põnevil, et rääkida selle Los Angelese ja Hollywoodi lugu, mida enam ei ole,» on Tarantino intervjuus öelnud. Filmi pealkiri aga olevat austusavaldus Tarantino lemmikžanrile, milleks on spagetivestern, ning täpsemalt Sergio Leonele ning tema filmidele «Once Upon a Time in the West» ja «Once Upon a Time in America».

Luke Perry kehastab filmis Scott Lancerit – tegelast aastatel 1968-1970 USA telekanalil CBS jooksnud vesterni-telesarjast «Lancer» (analoogiline Eestiski jooksnud «Bonanzaga»), mis räägib Lancerite dünastiast ehk isast ja kahest pojast. Huvitav on asjaolu, et Perry kehastab teadaoleva info kohaselt karakterit ennast, mitte aga näitlejat, kes teda kehastas (Wayne Maunder), seega võib oletada, et Perry tegelaskujul on osaliselt fantaasiamaiguline roll. Paraku Perryst filmivõtetel või karakteris fotosid saadaval ei ole.

Kahekordse Oscari-võitja Tarantino jaoks on tegu kaheksanda soolofilmiga ning taaskord on kultuslavastaja suutnud enda ümber koondada nimeka näitlejate nimistu. Filmis astuvad lisaks juba eelnimetatuile üles Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, James Marsden, Tim Roth, Emile Hirsch, Damian Lewis, Bruce Dern, Michael Madsen, Damon Herriman, Lena Dunham, Rumer Willis, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Scoot McNairy jt

Tehnilise meeskonna osas on Tarantino kampa löönud oma sagedase partner-operaatori Robert Richardsoniga, kostüüme teeb Arianne Phillips («Walk the Line») ning kunstnikutöö autorid on Barbara Ling ja Nancy Haigh («The Ballad of Buster Scruggs», «No Country for Old Men»).

Arvestades peategelaste profiili, võib ennustada, et filmil hakkab vägagi hästi minema. Teisalt nähakse juba praegu ka mitmeid karisid, mille otsa Tarantino võib kinni jääda. Esiteks on tegu esimese filmiga, mille lavastaja toodab mitte vägistamisskandaali tõttu häbisse langenud filmimagnaat Harvey Weinsteini kompanii alt. Teiseks on Tarantino oma loo üheks haruks valinud Mansoni-jüngrite võika kuritöö, milles hukkus kaheksandat kuud rase 26-aastane näitlejatar Sharon Tate ning tema veel sündimata laps. Kusjuures, mõrvast möödub tänavu suvel täpselt 50 aastat. Teadupärast oli Tate skandaalse filmilavastaja Roman Polanski naine, Polanski aga peidab end tänase päevani USA võimude eest süüdistatuna 13-aastase tüdruku vägistamises 1977. aastal. Mismoodi filmis Polanskit kujutatakse, võetakse ilmselt meedias väga suure luubi alla.



Muuseas, Luke Perry kaotus pole esimene surm, mis filmimeeskonda on tabanud: läinud sügisel suri Hollywoodi veteran Burt Reynolds, kes pidi filmis üles astuma 80-aastase pimeda mehena, kes rendib Mansoni jüngritele rantšo, ent kes võtetele ei jõudnudki. Teda asendab filmis Bruce Dern.