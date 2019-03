Kinokassa TOP: Kas tuleb 200 000 ära? «Tõde ja õigus» seljatas juba «Klassikokkutuleku» ning juhib Eesti kinodes massilise menuga

Eesti kinodes hoiab teist nädalat jutti liidripositsiooni Tanel Toomi «Tõde ja õigus», mis tegi rekordilise avanädalavahetuse ning liitus läinud nädalavahetusel tormikiirusel 100 000 klubiga, olles nüüdseks kinno toonud 123 073 vaatajat. See tähendab, et film on juba seljatanud ka kuuendat nädalat kinodes jooksva «Klassikokkutulek 3: Ristiisad», mis tänaseks 120 050 silmapaari on naerutanud.