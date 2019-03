Kinoõhtu Kanal 2s: Põlastusväärne punt pahalasi asub «Suitsiidisalgas» maailma apokalüpsisest päästma

Nii hea on olla paha… Kogu kokku maailma kõige ohtlikumad vangistatud kurikaelad, anna neile kõige võimsamad relvad, mis valitsusele kättesaadavad on, ja saada nad missioonile, et alistada salapärane ja ületamatu isik. USA luureagent Amanda Waller paneb salaja kokku rühma kardinaalselt erinevaid ja põlastusväärseid tegelasi, kellel pole elus mitte midagi kaotada. Kui nad aga aru saavad, et neid ei valitud mitte nende edukuse pärast, vaid tänu nende ilmsele süüdiolekule, kui nad peaks põruma, pole enam kindel, kas Suitsiidisalk otsustab kas või elu hinnaga proovida või võitleb iga mees enda eest.