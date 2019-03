Huvitav teada: 10 fakti 50-aastaseks saanud hispaania ekraanihurmur Javier Bardemist, kelle mehelikkus jalust lööb

1. Ta sündis Kanaari saartel näitlejate ja filmitegijate klanni (tema ema on näitlejanna Pilar Bardem) ning kasvas üles teatris ja filmivõtetel.

Javier Bardem ema Pilar Bardemiga filmi «Biutiful» esilinastusel 2010. FOTO: JOSEP LAGO / AFP

2. Ta alustas näitlemist väga varakult – oma esimese karjäärisammu tegi ta 6-aastasena teleseriaalis «El Picaro».



3. Aastal 2001. tegi Bardem Oscaritel ajalugu, olles esimene hispaania näitleja, kes kunagi kuldmehikesele kandideerinud. Oscari-nominatsiooni vääriliseks sai Bardemi peaosa Julian Schnabeli filmis «Enne kui saabub öö» (Before Night Falls), milles näitleja kehastas Kuuba poeeti Reinaldo Arenast.

4. Kuldmehikese võitis ta samuti esimese hispaanlasena ning seda aastal 2008, kõrvalosa eest Quentin Tarantino «Pole maad vanadele meestele» (No Country For Old Men) eest, mis võitis kokku 4 Oscarit.





Javier Bardem oma esimese Oscariga. FOTO: ROBYN BECK / AFP

5. Kokku on tal 102 võitu ja 84 nominatsiooni eri festivalidelt ja auhindadelt üle maailma, sh on ta võitnud 1 Oscari, 1 Kuldgloobuse, 2 SAG Awardi, 1 BAFTA ja 2 Euroopa Filmiauhinda.





Javier Bardem FOTO: ETIENNE LAURENT / EPA

6. Ta on abielus Penelope Cruziga (44), kellega tutvus 1992. aastal filmi «Jamon Jamon» võttel. Nende suhe algas aga alles 2007. aastal filmi «Vicky Cristina Barcelona» võtetel, milles nad kehastasid armastajaid. Koos on nad mänginud veel terves reas filmides, millest viimased on «Pablo ja Escobari vahel» (Loving Pablo) ja hetkel kinodes jooksev «Mineviku labürindid» (Everybody Knows) – mõlemas kehastasid näitlejad taas peaosalistest armastajaid. Paar abiellus 2010. aastal Bahamal. Neil on kaks last: 2011. aastal sündinud poeg Leo Encinas Cruz ja 2013. aastal sündinud tütar Luna Encinas Cruz.

Javier Bardem ja Penelope Cruz 2018. aasta Cannes'i filmifestivalil. FOTO: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Äsjaabiellunud ja lapseootel Penelope Cruz ja Javier Bardem aastal 2010. FOTO: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Penelope Cruz (Virginia Vallejo) ja Javier Bardem (Pablo Escobar) filmis «Pablo ja Escobari vahel», FOTO: Raul Soto / Supplied by Capital Pictures

7. Tema parimad sõbrad näitlejad Josh Brolin ja Tom Cruise, kellega ta sõbrunes filmivõtetel.

Josh Brolin ja Javier Bardem FOTO: LUCAS JACKSON / REUTERS

8. Ehkki talle meeldib mängida ekraanil süngeid tegelasi, ei talu ta vägivalda ei päriselus ega ekraanil. Näitleja rääkis ajakirjale GQ, et kuigi on action-täht, siis ei salli ta vägivalda ega selle vaatamist kinoekraanil. Seda seetõttu, et kord noorena sattus ta kaklusse, milles murdis oma nina.





Noor Javier Bardem filmis «Golden Balls / Huevos de oro» (1993) FOTO: Rights Managed / Ronald Grant Archive / Mary Evan

9. Küll aga meeldib talle raske muusika, eriti hard rock, heavy metal ja AC/DC – viimastega õnnestus näitlejal kord ka kohtuda. «Hakkasin peaaegu et nutma,» meenutas Bardem.

Javier Bardem Prantsusmaal Lyonis toimunud Lumiere 2018 filmifestivalil enne meistriklassi andmist. FOTO: JEFF PACHOUD / AFP

10. Ta on töötanud seitsme režissööriga, kes on võitnud parima filmilavastaja Oscari: Milos Forman, Joel ja Ethan Coen, Woody Allen, Alejandro G. Iñárritu ning Sam Mendes.

Mehhiko filmilavastaja Alejandro Gonzalez Inarritu ja Javier Bardem filmi «Biutiful» linastusel Cannes'i filmifestivalil 2010. Bardem võitis rolli eest festivali parima meespeaosalise auhinna. FOTO: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Lõppenud aastal Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi avafilmiks valitud ning festivali peaauhinnale, Kuldsele Palmioksale nomineeritud «Mineviku labürindid» (Everybody Knows) on üllatavalt pahelisi pöördeid täis lugu, mis hoiab kogu seansi aja põnevust üleval.

Buenos Aireses elav hispaanlanna Laura (Penélope Cruz «Pablo ja Escobari vahel», «Vicky Cristina Barcelona») naaseb oma õe laulatuse puhul koos kahe lapsega Madridi lähedal asuvasse kodulinna. Reisi käigus aga leiab aset rida ootamatuid sündmusi, mis toovad päevavalgele sünged saladused. Režissöör Asghar Farhadi filmis mängib meespeaosa Cruzi abikaasa ning pidev ekraanipartner Javier Bardem.