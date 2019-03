Uskumatu menu: «Tõde ja õigus» meelitas avanädalal kinodesse vapustava hulga rahvast

Kui avanädalavahetusel vaatas läinud reedel kinodesse jõudnud filmi üle 50 000 inimese, siis lisandus neile nädala jooksul veel 40 000, teatab levitaja Hea Film. See tähendab, et algav nädalavahetus lükkab filmi loodetavasti kenasti 100 000 klubisse, kus on filmi kindel koht.