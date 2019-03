Moskvasse õnne otsima sõitnud neiul tuleb vene komöödias «Lavale sündinud» sada häda läbi elada

Rita (Julia Topolnitskaja) on äsja lõpetanud väikelinna gümnaasiumi, kuid ei suuda otsustada, millist ülikooli valida ja mis eriala õppida. Seniks otsustab ta töötada õhtujuhina pulmades. Pea iga päev vihub ta tantsu, laulab ja lõbustab noorpaare ja pulmalisi. Ühel hetkel pole selline elu aga Ritale enam meeltmööda ning ta otsustab saada kuulsaks näitlejaks. Selleks peab ta aga kolima pealinna ja õppima oma ala parimate käe all. Mõeldud-tehtud! Ta pakib asjad, et täita oma unistus, kuid pealinn ja teatrikool ei ootagi teda avasüli: tädi Juliat (Julia Sules) tema saabumine just ei rõõmusta ning ka teatrikooli katsetel põrub Rita haledalt.