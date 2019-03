Uus treiler: Saa tuttavaks perefilmi «Kuninganna corgi» koerustükke täis kuningliku sabaliputajaga

Kuninganna ja tema koerakeste elud on sedavõrd läbi põimunud, et neid pannakse poseerima koguni kuninglikel perepiltidel, nende piltidega suveniire müüakse palee meenepoes ning kuninglikud seltsilised on isegi ajakirjakaasi kaunistanud. Animafilmis seikleb ringi ja külvab pahandust corgikutsikas nimega Rex, kes on kuninganna uusim lemmik. Sellise nimega koera pole küll kuningannal kunagi olnud – tema esimese koerakese, kelle kuninganna sai 18-aastaselt, nimi oli Susan, ning järgmiste nimed teiste seas Monty, Willow, Foxy, Bushy, Vulcan, Candy, Whisky ja Bisto Oxo. Ilmselt võib aga filmis nii mõndagi tõelist näha, sest koerad on ju koerad ning kindlasti on nad aegade jooksul nii mõnegi jamaga hakkama saanud.