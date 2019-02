Valelik virtuaalsuhe noore mehega draamas «Valekonto» pühib keskealise naise mõistuse

Claire on 50ndates eluaastates atraktiivne õppejõud. Ta on lahutatud, kasvatab teismelisi poegi ja tema ellu toob kirge noor armuke Ludo. Kui Ludo Claire’i maha jätab, otsustab naine noormehele kavalusega uuesti lähedale pääseda. Claire otsib internetist tundmatu kaunitari fotod ja loob Facebookis valekonto, teeseldes, et on 24-aastase Clara. Kui Ludo aga noore kaunitari sõbrakutset vastu ei võta, proovib Claire Ludole läheneda läbi viimase sõbra Alexi. Claire’i ja Alexi süütust netivestlusest areneb ootamatult kuum kübersuhe. Mida enam nad suhtlevad, seda võimsamaid tuure suhe võtab ja iseenesestmõistevalt tahab noormees noore naisega reaalses maailmas kohtuda. Ka Claire on armunud ning ta peab otsustama, kas paljastada tõde või kui kaugele mänguga minna. Oma elu saladusi jagab Claire avameelselt vaid isikliku psühholoogiga.



