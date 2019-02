Kuum kõlakas: Värske Oscari-võitja Rami Malek liitub uue Bondi-filmiga?

Juba mõne aja eest kirjutas Variety, et Malek on ammu lavastaja ning stsenaristi Cary Joji Fukunaga filmi välja valitud, ent lõplik jah-sõna olevat proosalise takistuse taga: võttegraafikud ei klappivat, kuna Malekil on vajalikult ajal tegemist «Mr. Roboti» filmimisega. Nüüd aga olevat graafikud pärast pikemat ponnistamist klappima saadud ning eks nüüd, kus Malekil kuldmehike käes, on ka rohkem motivatsiooni teda värvata.



Tegelaskuju kohta polevat veel palju teada, kuid tegemist peaks olema pimeda karakteriga. Varasemalt sahistati, et samasse rolli asub Maleki asemel Maroko näitleja Said Taghmaoui («Wonder Woman»), seega Egiptuse päritolu Maleki valik rolli märgib ilmselt, et pahalane võib olla kuidagi loo kaudu Põhja-Aafrikaga seotud.