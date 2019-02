Nicole Kidman selgitab, miks ta politseidraamas «Hävitaja» skandaalselt räbal välja näeb

Kui «Hävitaja» alkohoolikust peategelane Erin Bell, keda Nicole Kidman kehastab, näeb välja kui surm ise, siis polevat selle mõte kõigest vaatajat šokeerida, vaid väljendada karakteri emotsionaalset reaalsust, tema siseelu. «Filmis on koguni fraas, kus ta ütleb, et teda ei huvita, mis temaga juhtub,» selgitas Kidman – justnimelt seda mõtet tasub otsida ka tema tegelaskuju välimusest, mis alati imekauni Nicole Kidmani tavapärasest välimusest drastiliselt erineb.



Filmilavastaja Karyn Kusama märgib juurde, et Erin Belli välimus paistab niivõrd šokeeriv vaid võrdluses Nicole Kidmaniga, ent mitte nende inimestega, kes elavad kõrbes, kellele kõrbetuul päevast päeva näkku puhub ning kes ohtlike mõnuaineid kasvõi vahetevahel tarvitavad.



Vaata intervjuud režissööri ja Kidmaniga: