Fotod: Kutid, vaadake! Kodumaine komöödia «Mehed» nagu paistaks juba natuke

Uus täispikk eneseirooniline komöödia «Mehed» on välja kasvanud ühest viimaste aastate publikumenukaimast samanimelisest teatrilavastusest. Kolm sõpra, kolm näitlejat – Tiit (Tiit Sukk), Margus (Margus Prangel) ja Veikko (Veikko Täär) otsustavad ühel päeval koos Tallinnast Harakasaarele sõita, sest saarel pesitsev Veikko 25-aastane äsjaleitud poeg on tumedate mõtetega ummikusse jooksnud.



Tiit ei ole sellisest saarest enne kuulnudki aga otsustab põgenemisega mässumeelsust üles näidata, sest noor lavastajanna sunnib teda 40-aastaselt Romeot mängima. Margus on omakorda turvalisest pereelust tüdinenud, sest pole alles enam midagi, mille üle üllatuda. Nii saabki alguse kolme mehe romantiline teekond läbi imekauni Lääne-Eesti. Päästemissioonist saab südamlik seiklus, mis toob eneseiroonia kaitsekihi alt välja kõik selle, mida keskiga meestesse vägisi kinni tahab taguda.



Vaata filmi tunnusloo videot, mille näitlejad ise sisse laulsid: