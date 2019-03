Perefilm Kanal 2s: Animaseikluses «Ozzy paneb plehku» pageb vapper kutsu koertevanglast

Ozzy on sõbralik jahikoer, kelle mõnus elu keeratakse pea peale, kui tema pere asutab end pikemale reisile. Armastatud perekoer otsustakse seniks saata luksuslikku Sinioja koertehotelli. Kui Ozzy on end Siniojal sisse seadnud, selgub kole tõde – tegu on hoopis kohutava koerte vanglaga! Ozzy peab hakkama saama ja oma uute sõprade – saatusekaaslaste Chesteri, Fronki ja Dociga põgenema, et turvaliselt koju tagasi jõuda. Humoorikas ja seiklusrikas koertelugu räägib sõprusest, vaprusest ja võimest leida raskes olukorras oma tõeline jõud. Tegelastele on eestikeelse hääle kinkinud Priit Strandberg, Kait Kall, Loretta Kaart, Tõnu Oja, Rasmus Kull, Raivo E. Tamm, Veikko Täär jt