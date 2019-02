Põnevusfilm spioonist ja salamõrtsukast Jim Terrierist (Sean Penn), kelle tema organisatsioon reedab ja kes on sunnitud alustama halastamatut kassi-hiire mängu mööda Euroopat. Mehe kõige ohtlikum vastane on endine kolleeg Felix (Javier Bardem), kellel on vandenõu taustal ka isiklik motiiv – Jimi hukkudes saaks ta tema naise Annie endale.