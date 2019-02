Veel pole hilja vaatama minna: Värskelt üle kullatud Oscari-filme näeb Apollo Kinodes veel viimaseid päevi

«ROHELINE RAAMAT»: parim film, parim stsenaarium, parim meeskõrvalosa (Mahershala Ali)



Tõsielulise draamakomöödia «Roheline raamat» (The Green Book) aluseks on tõeline sõprus, mis 1960. aastate alguses rassi, klassi ja ühiskondlikke norme eiras. New Yorgi itaallaste naabruskonnast pärit väljaviskaja Tony Lip (Mortensen) palgatakse Manhattanilt lõunaosariikidesse kontserttuurile suunduva tipptasemel mustanahalise pianisti Don Shirley (Ali) autojuhiks. Teekonnal tuleb neil sõltuda «Rohelisest raamatust», et jõuda vähestesse kohtadesse, mis olid afroameeriklastele ohutud. Seistes silmitsi rassismi, ohu, samuti ootamatu inimlikkuse ja naljaga, on nad sunnitud ellujäämise nimel ning edu saavutamiseks oma elu põnevaimal rännakul erimeelsused kõrvale heitma. Lavastaja Peter Farrelly linaloos mängivad peaosalisi Oscarile kandideerinud näitleja Viggo Mortensen («Sõrmuste isanda» triloogia) ja Oscari-võitja Mahershala Ali («Kuuvalgus»).