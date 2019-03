Naistepäeval jõuab kinodesse Marveli «universumi» järjekorras 21. film «Kapten Marvel» (Captain Marvel), mis saab olema esimene, mille juhtrollis naissoost superkangelane (kehastab Brie Larson). Ühtlasi saab see olema esimene Marveli film, mille üks režissööridest naine (lavastajad Anna Boden ja Ryan Fleck). Värske treiler heidab valgust koomiksiseikluse taustsüsteemile, selgitades, kes on skrullid ja mis toimus kriide ja skrullide vahelises sõjas. Suur osa treilerist keskendub siiski kapten Marveli ehk Caroli (Larson) identiteediotsingutele.

Kapten Marveli rollis astub üles 2016. aastal oma rolli eest trilleris «Tuba» (Room) Oscari võitnud Brie Larson. 28-aastane multitalendist näitlejanna (kes ka stsenaristi, režissööri ja muusikuna tegutseb). Kehastab ta peakangelast Kapten Marvelit, kodanikunimega Carol Danvers, kellest saab planeedi tugevaim superkangelane just siis kui teda kõige rohkem vaja ehk galaktilise rassisõja puhkedes.

Isabelle Huppert õõvastab taas! Trilleris «Greta» painab üksindusest hullunud psühholesk noort naist



Pinev triller «Greta» jutustab erakordse loo naispsühhopaadist, kes noore neiu elu põrguks teeb, tuues ekraanile Prantsuse filmistaari Isabelle Hupperti ning Hollywoodi uue põlvkonna tärkava tähe Chloë Grace Moretzi.

New Yorgis läbi lüüa üritav armas ja naiivne noor naine Frances (Chloë Grace Moretz) viib metroost leitud käekoti otsekohe selle omanikule tagasi. Omanik Greta (Isabelle Huppert) on ekstsentriline prantslannast klaveriõpetaja, kes armastab klassikalist muusikat ja on piinavalt üksildane. Hiljuti ema kaotanud Frances saab lesest Gretaga üsna ruttu lähedaseks. Neist saavad peatselt sõbrad, kuid Greta emalik võlu hakkab kaduma ja muutub hoopis häirivaks, kui Frances avastab, et Greta elus pole miski selline, nagu näib.

Lohetriloogia kolmas ja viimane osa «Kuidas taltsutada lohet 3» (How to Train Your Dragon: The Hidden World) lõpetab tuleva aasta märtsikuus Kokutise ja tema draakoni Hambutu seiklussaaga.

Universal Pictures'i ja DreamWorks Animationi koostöös valminud filmi tegijad lubavad lõpetada seiklused võimsal moel ning ilmselt tuleb ka kolmandast filmist samasugune hitt nagu ka kahest esimesest, mis tulid välja aastatel 2010 ja 2014.

Kuigi Kokutisel õnnestub täita oma unistus ning luua rahumeelne draakoniutoopia, ootavad siiski ees katsumused, mis panevad tema kui valitseja võimu proovile. Draakon Hambutut ootab aga ees kohtumine kellegi erilisega.



Petetud naiste magus kättemaks! Vene komöödias «Armukesed» saavad valelikud abielumehed vett ja vilet



Vene komöödias «Armukesed» (Любовницы) loovad abielumeestest tüdinud armukesed salaühingu, mille eesmärgiks on aidata naistel oma üle aisa löövatele kaasadele kätte maksta.

Miks kõik hea ja ilus saab alatasa inetult otsa saab? Teil on olnud koos hulgaliselt kauneid ja kirglikke hetki, olete surmkindel, et olete selle mehega elupäevade lõpuni. Kuid nagu välk selgest taevast, ütleb ta ühel päeval: «Musike, anna andeks. Ma olen abielus.» või siis «Ma armastan sind, kuid ma ei saa laste pärast lahutada». Siis jõuab naisele kohale, et ta on kõigest armuke ja perelõhkuja.