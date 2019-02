Mure murtud? Madalate reitingutega hädas Oscarite gala vaatajanumbrid hüppasid ülespoole

Tänavust kuldmehikeste jagamist kogunes ABC telekanalil Nielseni reitingu-uuringu kohaselt telerite ette vaatama 29,6 miljonit inimest – 12 % rohkem kui aasta varem, mil õhtujuht Jimmy Kimmeli veetud galat jälgis minutis keskmiselt 26,5 miljonit silmapaari.

Kuigi tegu on viie aasta jooksul esimese hüppega ülespoole, on tegu siiski vaadatavuselt teise nõrgima tulemusega Oscarite ajaloos alates 1974. aastast, vahendab The Wrap.

Siiski tuleb tunnistada, et gala sai ka vaatamata õhtujuhi puudumisele hakkama hea tulemusega, suutes korrakski murda juba aastaid üha väheneva vaatajaskonna needuse, mis küll 2014. aastal korraks 43,7 miljoni peale tõusis, ent enne seda näiteks 2008. aastal 32 miljoni vaatajaga heidutas (tegu oli Hollywoodi stsenaristide streigi aastaga).

Ka kriitikud pole tänavu liialt karmid olnud ning üldiselt ollakse ABC galaga rahul. Seevastu aga saatsid Oscareid juba pool aastat ette mitmed skandaalid, alates ebaõnnestunud populaarse filmi kategooria loomise püüdlusest kuni õhtujuhiks valitud Kevin Harti homofoobiaskandaalini, mis tema taandumisega päädis.

Levinud arvamuse kohaselt upitas Oscareid sel aastal menukate filmide kandideerimine (sh «Bohemian Rhapsody», «Roheline raamat», «Täht on sündinud», «Must panter», esimene Netflixi film «Roma») – üldse on gala vaadatavus ajalooliselt märgatvalt seotud sellega, mis filmid võistlemas on (näiteks 1998. aastal ülemaailmseks hitiks kujunenud «Titanicu» 11 Oscari võitu vaatas 57,3 miljonit televaatajat, kirjutab AdAge). Kõik need filmid olid väga massiivse promokampaaniaga, ehtsad rahvafilmid ning seejuures ka väga head.



Nagu naljatas Jimmy Kimmel, siis olevat tänavuste Oscarite teemaks Grammyd – väga suur elevus käis Lady Gaga kandideerimise ümber parima naispeaosalise kategoorias, olgugi et tegemist ei ole professionaalse näitlejaga. Lisaks esitati Oscaritel kõiki parima filmilaulu kandidaatpalasid, millest Lady Gaga ja Bradley Cooperi duett oli kindlasti suurim tõmbenumber, mida usinasti ette promoti. Oma panuse andis ka Queeni ja Adam Lamberti rokkiv avanumber.

Õhtujuhi puudumine oli samuti üheks arvatavaks põhjuseks, miks galat vaadata – juba selleks, et näha, kuidas see kogu sündmust mõjutab või muudab. Ka ABC meelelahutuse president Karey Burke leidis, et teadmatud Oscarite ümber panustas selle vaadatavusse: «Iroonilisel moel hoidis see Oscarid päevakorral ning inimesed hoolisid sellest, mis saab.»

Koomikute Tina Fey, Maya Rudolph ja Amy Poehleri avakõne aga töötas aseainena suurepäraselt ning ehkki tavapäraselt teravaid ja sageli poliitiliselt laetud õhtujuhi sõnu kuulda ei saanud, siis tänukõnedest leidis vürtsi siiski (Spike Lee).

Gala sai tavapärasest ka üle poole tunni lühem, nagu eesmärgiks oligi, ning seda suurte ohvriteta. Ka on nii akadeemia kui ka ABC püüdnud Oscareid lõbusamaks, vähem poliitiliseks ja hoogsamaks teha, mis sedapuhku kenasti õnnestus.



Kokkuvõttes paigutusid Oscarid saadete vaadatavuse edetabelis üheksandale kohale. Grammysid vaatas tänavu 19,9 ja Kuldgloobuseid 18,6 miljonit inimest, vahendab AdAge. Välja on selgitatud ka Oscarite vaataja mediaanvanus, mis muudkui hallineb: eelmisel aastal oli selleks 56,1 eluaastat, 10 aastat tagasi aga 49,5 ning 90ndate keskel 39,9. See märgib selgelt, et noorema vaataja püüdmine muutub üha olulisemaks, et numbrid ülespoole küündiks. Tänavune gala tegi selle suunas esimese sammu, suutes vaatajaid reklaamiostjate enimnõutud vanuserühmas 18-49 kergitada koguni 13%.

Reklaamist rääkides, siis vahest on Eesti televaatajal, kes sai Oscareid vaadata Filmzone'i kanalitel, huvitav teada, mis toimus reklaamipauside ajal Ameeerika Ühendriikides.

Suurimateks reklaamijateks olid Cadillac, Walmart ja Samsung Mobile, Rolex (30-sekundilised klipid, milles astusid üles filmitegijad Martin Scorsese, James Cameron, Kathryn Bigelow ja Alejandro G. Iñárritu) ja Google'i Home Hub TV.