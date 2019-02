Kibe kaotus või valus tõde? Režissöör Spike Lee turtsus Oscaritel pressile otse välja, mis ta «Rohelisele raamatu» võidust arvab

Vähe sellest, et osa pressi nägi väidetavalt Leed kohe parima filmi Oscari väljakuulutamise järel kummaliselt reageerimas, lubas ta endale paar trikki ka pressikonverentsil, mille ta šampuseklaas käes andis.



«Olen haavatud. Iga kord, kui keegi kedagi kuskile sõidutab, siis mina kaotan!» sõnas Lee, viidates «Rohelise raamatu» sündmustikule, kus valge mees 60ndatel mustanahalist pianisti läbi rassistlike lõunaosariikide sõidutab, ning oma filmi «Do The Right Thing» allajäämisele 1990. aasta Oscaritel, kus parima filmi Oscari napsas Lee nina eest «Driving Miss Daisy».



Kui Spike Leelt otsesõnu küsiti, mida ta «Rohelisest raamatust» arvab, asus too veiderdama. «Oodake, las ma võtan uue lonksu,» ütles ta, võttes siis sõõmu šampanjat. «Järgmine küsimus!» kostis ta seejärel naeruga, andes mõista, et konkurenti tal siunata plaanis ei ole.



Küll aga on selge, et Leel oleks nii mõndagi öelda, kuna rassismiteemaline on ka tema film ning sõnaka filmitegijana on USA ühiskondlikud teemad olnud alati tema kirg ja südameasi. Ka kriitikud on olnud «Rohelise raamatu» suhtes kohati üpris kahtleval seisukohal, kuna film on kangesti ilustatud ja lihtsustatud, n-ö algklasside kiirkursus rassismi ajalukku. Liiatigi räägib film musta mehe abil taaskord valge mehe lugu – Mahershala Ali aga korjab parima kõrvalosatäitja auhindu.



Vaata Spike Lee pressikonverentsi: