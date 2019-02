Märuliõhtu Kanal 2s: Kultuslik «Batman vs Superman: Õigluse koidik» lükkab vastakuti suurimad koomiksikangelased

Auhinnatud linaloos on ühele pildile mahutatud kaks suursugust kultuskangelast – Batman ja Superman. Kartes, et keegi ei kontrolli jumalat meenutava superkangelase tegusid, astub Gotham City hirmuäratav ja võimas õigusemõistja ise vastu suurlinna kõrgesti austatud kaasaegsele päästjale, kuni ülejäänud maailm püüab selgusele jõuda, millist kangelast nad tegelikult vajavad. Samal ajal kui Batman ja Superman on omavahel sõjajalal, kerkib esile uus hädaoht, mis seab inimkonna suuremasse ohtu kui kunagi varem.Režissöör Zack Snyderi filmi osades astuvad üles Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams jt.