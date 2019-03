Tõeline tuhkatriinulugu: kuidas vaesest koristajast Olivia Colmanist sai Oscari võitja

45-aastase kolme lapse ema Colmani elu on nagu tõeline tuhkatriinulugu, sest enne kuulsaks näitlejaks saamist ja näitlejakarjääri madalseisude ajal töötas ta väikese palgaga koristaja, sekretäri ja abiõpetajana, teatab dailymail.co.uk.

Colman sõnas Oscari tänukõnes, et kunagi ei tohi loobuda unistamisest, sest see on elu üks edasiviivaid jõude.