Mis juhtus? Parima meesnäitleja kuldmehikese võitnud Rami Malek kukkus Oscaritel ja vajas arstiabi

Fox News vahendab, et arstiabi vajadus tekkis vahetult gala järel, kui Malek suures rahvamöllus ootamatult kukkus. Täpsemad detailid jäid siiski andmata – ilmselt oli tegu õnneliku õnnetusega, kuna kõik oli korras juba selleks hetkeks, kui mees lava taha pressikonverentsile jõudis. Õnnelik õhtu!



«Ma ei olnud selle Oscari jaoks ilmselge valik, kuid tundub, et mul õnnestus see siiski saada,» jäi mees oma auhinda vastu võttes tagasihoidlikuks ning põhjusega: tema vastas seisid samas kategoorias nomineeritud Viggo Mortensen, Christian Bale, William Dafoe ja Bradley Cooper.



Oma tänukõnes tänas Malek ka Queeni ning kiitis Mercuryt, et too omal ajal nii kompromissitult iseendaks jäi. Ka viitas ta enda ja Mercury sarnasele eluloole immigrantidena: Queeni laulja oli pärit Sansibari perest, Malek on USAs esimese põlvkonna sisserändaja Egiptusest.