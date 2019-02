Nädala uued filmid: Saladused minevikust, rüütlid koolimajas, auk metsas, räsitud Nicole Kidman, piinatud hiinlane, armastus Siberis ja ellujäämine Arktikas

Hispaania superpaar Cruz ja Bardem võluvad taas! Müsteeriumis «Mineviku labürindid» pöörab pulmapidu jubedaks saladuste paljastuseks



Lõppenud aastal Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi avafilmiks valitud ning festivali peaauhinnale, Kuldsele Palmioksale nomineeritud «Mineviku labürindid» (Everybody Knows) on üllatavalt pahelisi pöördeid täis lugu, mis hoiab kogu seansi aja põnevust üleval.

Buenos Aireses elav hispaanlanna Laura (Penélope Cruz «Pablo ja Escobari vahel», «Vicky Cristina Barcelona») naaseb oma õe laulatuse puhul koos kahe lapsega Madridi lähedal asuvasse kodulinna. Reisi käigus aga leiab aset rida ootamatuid sündmusi, mis toovad päevavalgele sünged saladused. Režissöör Asghar Farhadi filmis mängib meespeaosa Cruzi abikaasa ning pidev ekraanipartner Javier Bardem.



Apollo Kinodes alates 1. märtsist 2019.





Külmavärinaid tekitav ellujäämisdraama «Arktika» pani näitleja võimed viimseni proovile



Ellujäämisdraama «Arktika» (Arctic) kompab inimvõimete piire mitmel moel: nii läbi peategelase katsumuste kui ka 53-aastase Taani näitlejast peaosatäitja Mads Mikkelseni proovilepaneku karmides võttetingimustes.

Joe Penna lavastatud ellujäämisdraama peategelaseks on mees (Mads Mikkelsen), kelle nime filmi jooksul teada ei saagi. Ta maandub pärast lennukiõnnetust Arktikas ning ühel hetkel tuleb tal otsustada, kas jääda oma suhteliselt turvalisse laagripaika või riskida ning alustada rännakut läbi tundmatu maa. Tema ainuke eesmärk on jääda ellu.



Film esilinastus eelmise aasta Cannes'i filmifestivalil.





Apollo Kinodes alates 1. märtsist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.



Sünge politseidraama «Hävitaja» näitab Nicole Kidmanit tema karjääri kõige karmimas rollis



«Hävitaja» (The Destroyer) toob näitleja Nicole Kidmani ekraanile tema karjääri ühes kõige karmimas rollis, mida ei tohiks kindlasti vahele jätta need, kellele meeldivad sünged politseidraamad ja Nordic noir žanrisse jäävad filmid ja raamatud.

Kidman kehastab filmis tugevat ja karastunud Los Angelese politseidetektiivi Erin Belli, kellel tuleb tagasi pöörduda ühe oma karjääri algusesse jääva juhtumi juurde. Noore politseinikuna sai ta ülesande imbuda sisse kriminaalsesse jõuku, kuid ülesanne lõppes traagiliste tagajärgedega ning see on teda terve karjääri piinanud. Kui jõugu ninamees uuesti välja ilmub, peab Bell oma minevikuga tõtt vaatama ning suhtlema nendega, kes olid juhtumiga seotud, et jõugu ninamehe Silase (Toby Kebbell) tegemistele lõplikult punkt panna.

Filmi on lavastanud Karyn Kusama, kes on eelkõige tuntud oma debüütfilmi «Girlfight» poolest, mis võitis aastal 2000 Sundance'i filmifestivalil parima filmi ja parima lavastaja auhinnad.

Apollo Kinodes alates 1. märtsist 2019.

Eepilises vene draamas «Tobol» tuleb noorel ohvitseril Siberis armastuse ja vabaduse eest võidelda



Ajalooline draama «Tobol» (Тобол) on valminud tõestisündinud loo põhjal, millest on kirjutanud bestselleri tuntud ajalooliste romaanide autor Aleksei Ivanov («Parma süda» ja «Geograaf jõi maha gloobuse»).