Selgusid Kuldvaarika võitjad. Auhinnatud sai ka Valge Maja personal

Kummalisel kombel pälvis halvima naispeaosatäitja auhinna Melissa McCarthy oma rolli eest filmis «The Happytime Murders and comedy Life of the Party», kuna Eesti järgi homme varahommikul astub ta üles Oscarite gaalal, kus on nomineeritud parima naispeaosatäitja kategoorias rolli eest filmis «Can You Ever Forgive Me?»

Eelmise aasta üheks halvimaks filmiks loetud «Gotti», mis räägib lahkunud New Yorgi maffiabossist John Gottist, ei saanud ühtegi auhinda, kuigi oli nomineeritud kuues kategoorias, nende hulgas halvim film, näitleja ja ekraanipartnerlus John Travolta ja abikaasa Kelly Prestoni vahel, kirjutas The Guardian.

Kuldvaarika nominendid ja võitjad valitakse välja internetis toimuva hääletuse alusel, kus oma hinnangu annavad umbes tuhande pealine liikmeskond 24 erinevast riigist.

President Donald Trump ja komöödiavõttes tehtud versioon Sherlock Holmesist päris laupäeval toimunud tseremoonial kõige enam ... «tunnustust».

«Holmes & Watson», mille peaosas on Will Ferrell ja John C. Reilly, olid suurimad võitjad, teenides neli auhinda, kaasa arvatud halvim film. Reilly võitis ka parima meeskõrvalosatäitja auhinna.

Donald Trump võitis kaks Kuldvaarika auhinda, kui mängis ebaõnnestunult ennast kahes 2018. aasta dokumentaalis «Death of a Nation» (režissöör Dinesh D'Souza) ja «Fahrenheit 11/9» (Michael Moore).

Valgesse Majja läks ka teine tiitel, kuid Trumpi abi Kellyanne Conway võitis halvima naiskõrvalosatäitja auhinna enda osaluse eest Michael Moore'i dokumentaalis.

KULDVAARIKA 2019 VÕITJAD

Halvim film

«Gotti»

«The Happytime Murders»

«Holmes & Watson»

«Robin Hood»

«Winchester»

«Holmes & Watson» võitis halvima filmi auhinna. FOTO: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

Halvim naisnäitleja

Jennifer Garner - «Peppermint»

Amber Heard - «London Fields»

Melissa McCarthy - «The Happytime Murders and Life of the Party»

Helen Mirren - «Winchester»

Amanda Seyfried - «The Clapper»

Melissa McCarthy. FOTO: TOLGA AKMEN / AFP

Halvim meesnäitleja

Johnny Depp (ainult hääl) - «Sherlock Gnomes»

Will Ferrell - «Holmes & Watson»

John Travolta - «Gotti»

Donald J Trump (kehastas iseennast) - «Death of a Nation» and «Fahrenheit 11/9»

Bruce Willis - «Death Wish»

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on nüüd ka filmiauhinna võitja. FOTO: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix

Halvim meeskõrvalosa

Jamie Fox - «Robin Hood»

Ludacris (ainult hääl) - «Show Dogs»

Joel McHale - «The Happytime Murders»

John C Reilly - «Holmes & Watson»

Justice Smith - «Jurassic World: Fallen Kingdom»

John C Reilly FOTO: / HFPA/Supplied by Capital Pictures

Halvim naiskõrvalosa

Kellyanne Conway (kehastas iseennast) - «Fahrenheit 11/9»

Marcia Gay Harden - «Fifty Shades Freed»

Kelly Preston - «Gotti»

Jaz Sinclair - «Slender Man»

Melania Trump (kehastas iseennast) - «Fahrenheit 11/9»

Kellyanne Conway. FOTO: LEAH MILLIS/REUTERS/SCANPIX

Halvim ekraanipartnerlus

Kõik partnerlused - «The Happytime Murders»

Johnny Depp ja tema hääbuv filmikarjäär - «Sherlock Gnomes»

Will Ferrell & John C Reilly - «Holmes & Watson»

Kelly Preston & John Travolta - «Gotti»

Donald J Trump & His Self Perpetuating Pettiness - «Death of a Nation & Fahrenheit 11/9»

Donald Trump. FOTO: NICHOLAS KAMM / AFP/Scanpix

Halvim uusversioon või järg

«Death of a Nation»

«Death Wish»

«Holmes & Watson»

«The Meg»

«Robin Hood»

«Holmes & Watson» FOTO: /

Halvim režissöör

Etan Cohen - «Holmes & Watson»

Kevin Connolly - «Gotti»

James Foley - «Fifty Shades Freed»

Brian Henson - «The Happytime Murders»

The Spierig Brothers - «Winchester»

Etan Cohen FOTO: Youtube

Halvim stsenaarium

«Death of a Nation» - Dinesh D'Souza & Bruce Schooley

«Fifty Shades Freed» - Niall Leonard, from the novel by EL James

«Gotti» - Leo Rossi and Lem Dobbs

«The Happytime Murders» - Todd Berger, Story by Berger and Dee Austin Robinson

«Winchester» - Tom Vaughan and The Spierig Brothers

«Fifty Shades Freed» osalised: Eric Johnson, Rita Ora, Jamie Dornan, Erika Leonard James, Niall Leonard, Dakota Johnson ja James Foley. FOTO: PATRICK KOVARIK / AFP

