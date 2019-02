Kinoõhtu Kanal 2s: Seiklejad äratavad filmis «Muumia – Draakonkeisri hauakamber» surnuist üles terrakotasõdalaste armee

Karastunud seikleja Rick O’Connell (Brendan Fraser) seisab silmitsi oma elu suurima katsumusega. Mees peab ühes abikaasa Evelyni (Maria Bello), tolle venna Jonathani (John Hannah) ning oma täismeheikka jõudnud poja Alexiga (Luke Ford) vastu hakkama tõelisele kurjuse kehastusele, kurikuulsale Draakonkeisrile (Jet Li). Julm ja võimuahne imperaator, kes vabaneb ootamatult temal lasunud iidsest needusest, asub koheselt oma kunagisi unistusi täide viima. Unistuseks on muidugi maailma valitsemine ning selle juures aitab imperaatorit tema tohutu terrakotasõdalaste armee, mis ärkas ellu koos oma käskjaga. Nüüd on vaid O’Connellid need, kes suudaks maailma päästa igavesest teenistusest piiritu kurjuse võimu all.