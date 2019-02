Film räägib mehest (Robin Williams), kes on 26 aastat müstilises Jumanji-nimelises lauamängus lõksus olnud. Viimaks ometi leiavad mängu kaks last ja mees pääseb tagasi inimeste maailma. Paraku tungib koos temaga vabadusse ka kari eksootilisi džunglielukaid, ähvardades linnakese pahupidi pöörata. Suured ja väikesed lauamängurid peavad jõud ühendama, et olukord kontrolli alla saada.