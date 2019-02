Hilisõhtu Kanal 2s: Romantilises komöödias «Seksiravi» möllavad keelatud tungid

Adam (Mark Ruffalo) on saavutanud just 5-aastase eesmärgi oma seksisõltuvuse tugigrupis ja seda oma sponsori Mike (Tim Robbins) abiga. Uustulnuk Neil (Josh Gad) soovib Adamit oma mentoriks, kuid ta jätkab kõikjal naiste piiramist. Adam kohtab imelist Phoebet (Gwyneth Paltrow), kellel on sõltuvustest oma kriitiline arvamus. Ajal mil Adam seilab romantikalainetel, jageleb Mike oma koju naasenud narkosõltlasest pojaga ja Neilil tekib ühe naisega oma seksisõltlaste grupist uutmoodi sõprus.