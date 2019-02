Millisekundid ja miljonid: moodsas põnevikus «Ratsa rikkaks» asuvad salaplaaniga kaablikutid endale varandust kokku näppama

Nõbud Vincent (Jesse Eisenberg) ja Anton (Alexander Skarsgård) mängivad New Yorgi digitaalmaailma armutus maailmas suurte panustega, kus millisekundid tähendavad miljoneid. Nende unistuseks on vedada Kansasest New Jerseyni fiiberoptikakaabel ning ratsa rikkaks saada. Kuigi mehed tunnevad asja, ei lähe plaan sugugi veatult, eriti kuna neile hingab pidevalt kuklasse nende endine ülemus Eva Torres (Salma Hayek) – võimukas ja meisterlik manipuleerija, kes ei lase millelgi enda ja raha vahele tulla.