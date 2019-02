Kuula parima filmilaulu nominente! Oscarite gala avanumbri teeb õhtujuhi asemel Queen

Kui algselt kuuldusid kõlakad, et kõik parima laulu Oscari kandidaadid ei mahu galaprogrammis esinema ja lavale tuuakse vaid kaks, siis mõningane pahameel Lady Gaga suunalt lahendas olukorra . Oscarite ametlik teadaanne kuulutas lisaks Queenile välja ka filmi «Mary Poppins tuleb tagasi» laulu esitaja, kelleks on Bette Midler.

Kendrick Lamar ja SZA «All The Stars» (filmist «Must panter»):





Jennifer Hudson «I'll Fight» (filmist «RBG»):Bette Midler «The Place Where Lost Things Go» (filmist «Mary Poppins tuleb tagasi»):«When A Cowboy Trades His Spurs For Wings» (filmist «The Ballad Of Buster Scruggs»):