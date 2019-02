Lõpuks räägitakse tõde? Vaata Michael Jacksonit pedofiilias süüdistavate ohvrite dokfilmi treilerit

Režissöör Dan Reedi dokfilm, mille tootis ja annab eetrisse kvaliteetkanal HBO põhjustas juba oma esilinastuse eel palju vastuolulist tagasisidet. Pedofiiliasüüdistused ei ole Jacksoni puhul iseenesest midagi uut, kuna staaril tuli ka eluajal sarnastel juhtudel kohtus käia, kuid alati said juhtumid vaigistatud ning süüdi pole Jacksonit lapsepilastamises kunagi mõistetud. Režissöör on kinnitanud, et pärast pikka ja põhjalikku uurimistööd ning lõputuid vestlusi ei kahtle ta, et Jacksoni väidetavad ohvrid tõtt räägivad.