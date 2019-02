Järelvaadatav: esilinastus Apollo Kino Solarises Eesti sajandi film «Tõde ja õigus»

Otseülekande saatejuht on Apollo Kinoportaali peatoimetaja Liina Ristoja. Aksessuaarid: Piret Kartus



«Tõde ja õigus» võeti üles 75 võttepäeval, mis laotusid pooleteise aasta peale ning üles said võetud kõik neli aastaaega: temperatuur kõikus võtteplatsil 20 külmakraadist talvel 30 soojakraadini suvel. Võtetel tegi kaasa 102 nimelist näitlejat, lisaks taustanäitlejad massistseenides. Ekraaniloo eelarve on 2,5 miljonit eurot, millest umbes viiendik kulus dekoratsioonidele.



24 aasta jooksul toimuva tegevustikuga linalugu algab sellest, kui lootusest ja teotahtest pakatav Andres tuleb koos noore abikaasa Krõõdaga võlgu ostetud soisele talukohale uut elu rajama. Vargamäe Mäe talust peab saama koht, mis perekonna eest hoolitseb. Majapidamine nõuab palju tööd ja järjekindlust – algab elukestev võitlus nii looduse ja saatuse kui ka kiusliku naabrimehe Pearu poolt mängitavate vingerpussidega. Kui elukaar jagab Andresele enam kannatusi kui kauaoodatud tulemusi, hakkab mees üha meeleheitlikumalt otsima tõde ja õigust nii kohtust, kõrtsist kui ka Piiblist, tuues oma otsinguil ohvriks perekonna, lähikondlased ja iseenda. Unelm õitsvast ja perekonna eest hoolt kandvast Vargamäest vajub üha sügavamale reaalsuse varju.