«Tõe ja õiguse» režissöör Tanel Toom: äkki pärast seda filmi julgetakse poistele sagedamini Pearu nimeks panna

«Tunnen isiklikult umbes tosinat Andrest, aga tean vaid ühte Pearut ning mõnd Pärti ja Päärna. Eesti vanemad tahaksid oma poegi näha Andres Paasidena, aga äkki oleks meie elu kergem ja lõbusam, kui oleks rohkem Pearu moodi Triksteri-tüüpe?» küsis ajakirjanik Hendrik Alla Toomilt.



«Äkki pärast seda filmi asi muutub ja julgetakse poistele sagedamini Pearu nimeks panna,» avaldas režissöör usku. «Osalt tuleb see ehk sellest, Andres on Eestis põhinimi. Aga kui palju üldse teatakse, et on teos pealkirjaga «Tõde ja õigus», kus kemplevad Andres ja Pearu, ja et Pearu on tumedam tegelane, aga Andres õige eesti mees, kes teeb tööd. Tammsaaret rohkem teatakse, kui ollakse lugenud. Film peaks «Tõe ja õiguse» vaatajale lähemale tooma ja võib-olla mõnigi üllatub, et Pearu on äkki normaalsemgi mees. Ja hakkab sündima rohkem Pearusid.»