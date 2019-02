James Cameron kütab põnevust: nii paha Arnoldit, nagu uues «Terminaatoris», pole te veel näinud!

Kas nimi jääb püsima, pole teada – hetkel kinnitas superprodutsent, et tegu on tööpealkirjaga, seega on veel võimalus ümber mõelda, kui pealkiri halvasti vastu võetakse.

Eraldi intervjuus IGNile sõnas Cameron, et uuenduse läbib ka Arnold Schwarzeneggeri roll. «Saan öelda niipalju, et Arnold on tagasi ning ta on paha! Ta on täiesti teine Terminaator, kui te varem näinud olete,» vihjas produtsent. «Sõna otseses mõttes täiesti teine väljalase ja ta on ka täiesti teine mees, kui olete varem näinud.»