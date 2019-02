Nädala uued filmid: Kõik eestlased kinno! Vabariigi sünnipäevanädal toob suurele ekraanile kauaoodatud «Tõe ja õiguse»

24 aasta jooksul toimuva tegevustikuga linalugu algab sellest, kui lootusest ja teotahtest pakatav Andres tuleb koos noore abikaasa Krõõdaga võlgu ostetud soisele talukohale uut elu rajama. Vargamäe Mäe talust peab saama koht, mis perekonna eest hoolitseb. Majapidamine nõuab palju tööd ja järjekindlust – algab elukestev võitlus nii looduse ja saatuse kui ka kiusliku naabrimehe Pearu poolt mängitavate vingerpussidega. Kui elukaar jagab Andresele enam kannatusi kui kauaoodatud tulemusi, hakkab mees üha meeleheitlikumalt otsima tõde ja õigust nii kohtust, kõrtsist kui ka Piiblist, tuues oma otsinguil ohvriks perekonna, lähikondlased ja iseenda. Unelm õitsvast ja perekonna eest hoolt kandvast Vargamäest vajub üha sügavamale reaalsuse varju. Film valmib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.



Postimees kannab 20. veebruari esilinastuse punast vaipa üle ka otseülekandena, algusega kell 18 õhtul.



Apollo Kinodes alates 22. veebruarist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.

Vene animafilmide meistrid on saanud hakkama järjekordse vahva perefilmiga «Hundid ja lambad 2: suur sigadus» (Волки и овцы: Ход свиньей). Lammaste ja huntide külas valitseb kord ja rahu, kuni saabuvad kaks ootamatut külalist – polaarrebane ja pisike utt. Keegi ei oska arvatagi, et nendega kaasneb surmaoht. Ühendatud hõimu uus juht Hall peab nüüd veenma lambaid ja hunte, et koos töötades on võimalik ükskõik kui suurest probleemist või tõsisest olukorrast võitu saada, sest ühtsuses peitubki jõud.

Väike draakon Kokosaurus: Seiklus džunglis» toob ekraanile vahvad saurusepõngerjad, kelle sõpruse panevad proovile ohtlikud vaenlased.

Kokosaurus on väga rõõmus, et saab oma parimate sõprade lohe Oskari ja okassiga Matildaga suvelaagrisse minna. Kuid metsikud veedraakonid ja lihasööjataimed muudavad nende oodatud metsamatka põnevaks seikluseks.



Seitse head sõpra – kolm abielupaari ja üks poissmees – otsustavad õhtusöögilauas mängida üht mängu. Reeglid on lihtsad: kui heliseb mobiiltelefon, tuleb see panna valjuhääldi peale ning saabuvad sõnumid tuleb kõigile kõva häälega ette lugeda. Esmalt lihtsana tundunud mäng osutub aga jube keeruliseks. Selgub, et kõigil on siiski luukered kapis. Ilmsiks tulevad saladused tekitavad hulganisti kentsakaid, piinlikke ja hirmnaljakaid olukordi.

Tegu on vene versiooniga 2016. aastal linastunud Itaalia tragikomöödiast «Täiuslikud võõrad», mis meenutab kõigile, igaühel meist on kolm elu: avalik, privaatne ja salajane.

Kurjuse kloostri saatanlikud nunnad piinavad õudukas «Püha Agatha» lapseootel naisi



Õudukas «Püha Agatha» (St. Agatha) osutuvad inglitena paistvad heategijanunnad kurjuse käsilasteks. Filmi tegevus leiab aset 1950. aastate USA Georgia osariigi väikelinnas. Lapseootel noor naine otsib pelgupaika kohalikust naistekloostrist. Alguses tundub kõik ilus ja turvaline, kuid siis pöörduvad sündmused pimedamatele radadele. Aja möödudes seletamatu ärevus aina kasvab ja talle saab selgeks, et selles kloostris pole asjad üldsegi nii nagu esmapilgul tundub. Mary ei aima, et klooster varjab jubedaid saladusi ja kellelgi pole veel õnnestunud nende müüride vahelt põgeneda, et neist rääkida.