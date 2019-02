Kinoõhtu Kanal2s: Legendaarsed «Tondipüüdjad» naasevad esimese seiklusega teleekraanile

Komöödia tondipüüdjate raskest, aga tänuväärsest tööst. New Yorgis on ainult kolm meest, kes seda ametit peensusteni valdavad. Tegevust neile jagub, sest linn lausa kubiseb ülekäte läinud vaimudest. Tõeline katsumus seisab aga alles ees – kaunitar Dana majja on siginenud trobikond eriti jultunud tonte.