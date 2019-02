Kohal näitlejad! Homme esitletakse Kaspar Jancise filmiks vändatud Kapten Morteni raamatu uustrükki

Raamatu autor Kaspar Jancis meenutab, et 2010. aastal ilmunud teos sai kirjutatud suuresti katsetusena. «Ma tahtsin, et raamatuga kaasnev CD minu bändi Kriminaalne Elevant muusikaga leviks ja on väga tore näha, et see kõik jätkab oma elu. Ja ega ma ju filmigi alguses plaaninud, see tekkis sujuvalt sündmuste käigus. Nüüd on asi ootamatult suureks paisunud,» räägib Jancis.

21. märtsil kinno jõudev film erineb lavastaja sõnul raamatust päris palju, kuna tihitpeale asjad, mis raamatus töötavad, filmis jällegi ei toimi. «Alguses oligi raske raamatu loost lahti lasta,» kirjeldab autor. «Filmis mängib ka rolli ajafaktor. Vaatajat tuleb ekraani juures hoida lõpuni, samas kui raamatu võib vahepeal käest ära panna. See tähendab, et sisu pidi rohkem läbi komponeerima ja tegelasi tuli juurde. Muide, sellest raamatust on ka venekeelne versioon, mis erineb sisult eestikeelsest. Esimene on natuke sarnasem filmile, kuna ta tõlgiti ajal, mil filmi stsenaarium töös oli. Nii et lugu võib ajas muutuda, ja seda on ajalugu näidanud. Hiljuti ilmus paks raamat erinevate Punamütsikese versioonidega. Morteniga ehk asjad nii kaugele ei lähe,» muigab Jancis.

Kas Morteni raamatule või filmile võib ka järge oodata? Jancis: «Järge ma ilmselt tegema ei hakka. Mulle meeldiks uute teemadega tegeleda. Praegu on käsil lugu, kus tegevus käib maakera sisemuses.»

Raamatuesitlusel on kohal ka filmis kaasa tegevad näitlejad Johannes Thor Urke ja Nero Urke. Johannes Thor on andnud oma hääle peategelasele Mortenile, Nero aga rohutirts Felixile. Mõlemad näitlejad loevad kohapeal lastele ette ka katkeid.





Jancise pöörase fantaasiaga «Kapten Morten lollide laeval» (rahvusvahelise pealkirjaga «Captain Morten and the Spider Queen») räägib lapsepõlveunistuste täitumisest. See on väga eluline ja õpetlik film. Kuid Jancis teeb seda visuaalses keeles, mis on elurõõmus, leidlik ja ennekõike ülevoolavalt pöörane. «Kapten Morten lollide laeval» (rahvusvahelise pealkirjaga «Captain Morten and the Spider Queen») on nukuanimatsioonitehnikas film, mis on valminud Eesti, Iirimaa, Belgia ja Suurbritannia koostöös.



Peategelane Morten ütleb oma filmi kohta nii: «Ma ei tea, kes on sinu isa, aga minu isa on igatahes ookeanilaeva kapten. Ka mina tahan tulevikus maailmamerede kapteniks saada ja ma saan ka, ükskõik kuidas. Ma ehitasin endale juba laeva – ühest vanast kingast, ühest kõverast kahvlist ja veel kuuest salaasjast, mida ma ei ütle. Hea laev. Madrusteks on mul putukad, aiast leidsin. Mul olid laevaga pisut teised plaanid, aga meie külla tuli võlur Cucaracha ja võlus mu väikeseks (ma muidu ei ole eriti väikene, ehkki mu kasuvanemad arvavad teisiti). Nüüd ma olengi oma laeva kapten ja mu suur ookeanireis minema siit kolkakülast võib suurejooneliselt alata!»



Filmi valmimiseks on kulunud kokku seitse aastat. Koostööprojektis tegid kaasa Nukufilm, Telegael (Iirimaa), GRID-Animation (Belgia) ja Calon (Suurbritannia).



2018. aasta augustis linastus film 600 Prantsusmaa kinos, mis tegi sellest suurima välismaa kinolevis väljatuleva Eesti animafilmi.