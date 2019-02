Suri Hitlerit kehastanud Šveitsi näitleja Bruno Ganz, kes pälvis Tallinnas Euroopa Filmiakadeemia elutööauhinna

Enam kui 80 filmis mänginud Ganz oli aastakümneid aktiivne saksakeelses filmimaailmas ning astus üles ka teatrirollides. Pika karjääri jooksul tegi ta koostööd filmimaailma suurnimedega, sh Werner Herzogi, Éric Rohmer, Francis Ford Coppola ja Wim Wendersiga. Maailmatuntuse pälvis ta 2004. aastal Saksa mängufilmis «Allakäik» (Der Untergang), milles kehastas Adolf Hitlerit tolle viimastel elupäevadel. Filmi üks emotsionaalsemaid stseene on ülemaailmselt tuntud ka kui meem, kus stseeni subtiitrid asendatakse, vastavalt sellele, mille peale soovitakse, et Ganzi Hitler vihastaks (eesti keeles on näitleid Riigikogust Rail Balticuni).



Viimati nägi Ganzi Eesti kinodes läinud sügisel, Lars von Trieri skandaalses «Maja, mille Jack ehitas».