Filmikägu: Külas telemees Jüri Pihel! Oscarite kolisevad ämbrid, teleülekanne Eestis ja kuldmehikeste sahinad

Värskes Kuku Raadio kinosaates «Filmikägu» on külas mees, kes tõi kunagi esimesena Eesti teleekraanile Oscarite ülekande ja teeb seda üle aastate taas. See mees on Jüri Pihel, kellega tuleb juttu sellest, mis ootab ees 91. Oscari galal.