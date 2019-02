Uus Eesti film: Psühholoogilises draamas «Skandinaavia vaikus» lööb keset talvist maastikku lõkkele lahendamata minevik

Tegu on looga, mille keskmes on Põhjamaa inimesele loomuomane alalhoidlikkus ja vaikimine. See on lugu sellest, miks on meil nii raske end teineteistele avada. Ja mis juhtub meiega olukorras, kui vaikida pole lihtsalt enam võimalik.

Trillerlike elementidega psühholoogiline draama räägib kahe tegelaskuju taaskohtumisest. Ühine teekond läbi talvise maastiku sunnib avama aastate eest toimunud vägivaldse sündmuse tagamaad. Lahendamata minevik juhatab tegelased valiku ette, mis määrab nende mõlema tuleviku.



Rea Lest filmis «Skandinaavia vaikus» FOTO: Pressimaterjal

«Skandinaavia vaikus« on kaasaegne lugu, mida jutustatakse läbi kolme perspektiivi, jõudes filmi lõpuks mõlemat peategelast hõlmava lõpplahenduseni. Filmi mustvalge pildikeel ja Mick Pedaja poolt loodud originaalmuusika juhatavad vaataja samm sammu haaval tõeni.

«Meile on miskipärast väga loomupärane, et hoiame asju endale ja teinekord valime rasketest teemadest rääkimise asemel vaikimise. Mind huvitas selle loo puhul, et mis juhtub meiega siis, kui vaikida ei ole enam võimalik. Just sellele vaikuse murdumise momendile ongi film üles ehitatud. «Skandinaavia vaikuses» on inimlikkust, kaastundlikkust, viha ja armastust. Film kutsub publikut kaasa mõtlema. See sobib kõigile, kellele meeldivad mõttemängud ja trillerlik jutustus,» rääkis Helde.



«Skandinaavia vaikus» FOTO: Pressimaterjal

Martti Helde debüütfilm «Risttuules» valiti rohkem kui 60-le filmifestivalile ja pärjati arvukate auhindadega. Lisaks Eesti kinodele jõudis film muuhulgas Prantsusmaa, Poola, Norra ja Brasiilia kinopublikuni.

Filmi idee autor on Martti Helde ning stsenaarium on sündinud koostöös Inglise stsenaristi Nathaniel Price’iga. Peaosatäitjad on Rea Lest ja Reimo Sagor, heliloojana teeb oma filmidebüüdi Mick Pedaja. Mängufilmi produtseerib Elina Litvinova ja filmistuudio Three Brothers koostöös Prantsuse ja Belgia butiiklevitajatega.