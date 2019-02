Galerii: Film väga erilisest naisest! Esilinastus dokk Lagle Pareku elust

Lagle Pareki rännak algab 1941. aastal ja jõuab välja tänapäeva. Tema esimene reis viis teda juba lapseeas koos perega küüditatuna Siberisse ning aastakümneid hiljem poliitvangina Mordva vangilaagrisse. Nendest sündmustest hoolimata ei meenuta Lagle seda aega kui kannatuste rada, vaid pigem kui seiklust. Parek on ideaalne eeskuju mõistmaks, kuidas kõikide raskuste puhul saab jääda inimeseks. See on lugu inimese olemusest ja kirest elada, elada ausalt. Sealjuures Lagle ei väsi kordamast oma ema tarkust: «Pole vahet, kus sa elad, peaasi, et sa inimeseks jääd.»



Filmi režissöörid on Jaan Kolberg ja Meelika Lehola, operaatorid Jaan Kolberg, Meelika Lehola, Arvid Tampu, Jaan Tristan Kolberg, helirežissöör Jaan Tristan Kolberg, produtsent Jaan Kolberg. Filmi on tootnud Studio Navona.