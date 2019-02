Vaata jubedat õrritajat: Eesti esimeses natsizombifilmis pääseb valla põrgulik viirus

Filmi operaator ja monteerija on Sofja Zdanova, kaasmonteerija ja efektimeister Jamlar Väin, kunstnik, grimeerija ja kaasprodutsent Eret Kuusk. Kasutatud on Eesti black metal-ansambli Süngehel muusikat. Filmi on tootnud mittetulundusühing Võõras Mure. Vaata filmi treilerit:

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on festivali üks eesmärke arendada siinset žanrifilmikultuuri. «Loodetavasti on meilgi selles oma osa, et Eestis on õudusfilme üha enam tegema hakatud,» ütles ta.