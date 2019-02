Kriitika keeristorm: Veealuste kaadrite guru James Cameron avaldas teravat arvamust «Aquamani» kohta

Kuigi see, mis Cameron ütles, polnud otseselt mahategemine, siis just nii on ajakirjandus kriitikat tõlgendanud: «James Cameron pani «Aquamanile» ära!» Paralleele tõmmatakse ja motiive leitakse siin võimalikus konkurentsis, kuna Cameron on ju ometi autoriteet ja eestvedaja nii veemaailmade kujutamisel kui ka filmimaailma raputanud arvutigraafikas. Kuivõrd karmid või kui läbi lillede üleolevad need sõnad tegelikult olid, jäägu igaühe enda otsustada.



«Ma leian, et see oli väga lõbus vaatamine,» sõnas Cameron. «Ma arvan, et mina poleks sellist filmi kunagi teinud. Ausalt öeldes. Ma poleks seda kunagi teinud, sest see eeldab täielikku, unenäolaadset eraldatust reaalsusest ja füüsikalisest tajust. See maailm on kuskil Kreeka mütoloogiamaastiku ja haldjamaailma vahel. Ja inimesed lihtsalt lähevad vee alla, sest nad... vaimselt viivad ennast sinna üle? Vist? Ma ei tea. Aga see on lahe. Seda tuleb vaadata omadel tingimustel. Aga mina olen veetnud vee all tuhandeid tunde. Ma olen veealuste kaadrite osas väga täpne. See peab ehtne välja nägema. Ja kuigi «Aquaman» mulle meeldib, siis see ei mõju mulle, kuna see ei näe reaalne välja.»