7 romantilist ja südamlikku filmi, mida tänasel valentinipäeval kellegi kalliga kinno vaatama minna

Suvine ja seikluslik tragikomöödia, mille lavastas Hardi Volmer, räägib eesti esimesest filmimehest Johannes Pääsukesest (Ott Sepp) ja tema püüdlustest filmikaameraga ringi rännates õnne leida. Koos hea sõbra Volteriga (Märt Avandi) veedab lennuka jutuga elukunstnik Pääsuke 1912. aasta palaval suvel ühe uskumatu nädala Setumaal. Sellesse mahub naeru, nuttu, napsu, romantikat ja kõike muud, mis käib kaasas ühe 21-aastase tuulepeaga, kel kombeks esmalt tegutseda ja alles seejärel mõelda. Arhiivis on sellest retkest säilinud kõigest 7 minutit materjali, aga mis toimus veel siis, kui kaamera ei käinud?



Vähe sellest, et film räägib tõelisest sõprusest, toovad päriseluski semud ja kolleegid Sepp ja Avandi ekraanile ka vahva annuse Tujurikkuja-aegade vaimu – pärast seanssi sõbraga lahe meenutada vanu «sketše», mis isegi elu jooksul korda saadetud.





Mis siin üldse mõelda? Eesti armastatuima komöödiakolmiku seikluste viimane osa on kindla peale minek – kes veel pole käinud, siis täna tasub lausa mitu sõpsi kaasa tirida, et üheskoos kinosaalis naeru kõõksuda. Pärast filmi jagub juttu pikemalt nii elust, naistest kui ka keskeakriisist, mis heade sõpradega koos põdedes kindlasti kergemini kulgeb.





See südamlik film räägib kahe mehe ootamatust sõprusest. Phillip Lacasse on Park Avenüül elav halvatud miljardär. Pisisuli Dell sai hiljuti vanglast vabaks ning tahab elus uue lehekülje pöörata. Phillipi ja Delli vahel tekib soe sõprus ning erinevusi trotsides õpivad mõlemad taas elu armastama.





Südamlik draamakomöödia ühest «loomingulisest abielust» ning selle mõjust kõigele ümbritsevale. Stan Laurel (Steve Coogan) ja Oliver Hardy (John C. Reilly) moodustasid omal ajal Hollywoodi edukaima komöödiatandemi. 1953. aastal, alustades Suur-Britannias varieteelavade turneed, on nende paremad päevad aga jäänud kaugele minevikku ning kuigi pealtnäha suudavad mehed saavutada endise sära, siis ei õnnestu neil kuidagi vabaneda mineviku taagast. Ammused viirastused ning Ollie kehv tervis hakkavad ohustama aastakümnete pikkust koostööd. Film tuletab meelde, et sõpruseski elatakse üle erinevaid «aastaaegu».





Pärast viieaastast kooselu laguneb abikaasade suhe koost: lapsi pole, armastus on jahtunud, ühised huvid praktiliselt puuduvad. Kui naine palub lahutust, saab peakangelane äkitselt aru, et pole valmis lähedasest inimesest loobuma. Seega veenab ta naist osalemas testis, mille ta oleks justkui ise välja töötanud. Suhete taastamise test kannab nime «Seitse õhtusööki». Kokkuleppe järgi saab naine lahutuse siis, kui ta ka testi järel oma kavatsust ei muuda. Asi näib lihtne: paar peab seitse korda koos õhtustama, ent selgub, et iga õhtusöök on erinev – õhtusöök pimedas, õhtusöök alasti olles, õhtusöök võõra inimese juuresolekul. Naine, kes on kindel, et mees püüab vaid lahkuminekut edasi lükata, jääb nõusse. Kas paaril õnnestub oma suhtesse vürtsi lisamisega see hukust päästa? Hea vaatamine kõikidele armunud paaridele!





Viiele Oscarile kandideeriv stiilne draamakomöödia, mille aluseks tõeline sõprus, mis 1960. aastate alguses rassi, klassi ja ühiskondlikke norme eiras. Bronxist Itaalia-Ameerika naabruskonnast pärit väljaviskaja Tony Lip (Viggo Mortensen) palgatakse Manhattanilt lõunaosariikidesse kontserttuurile suunduva tipptasemel mustanahalise klaverimängija Don Shirley (Mahershala Ali) autojuhiks. Teekonnal tuleb neil sõltuda «Rohelisest raamatust», et jõuda vähestesse asutustesse, mis olid jätkuvalt orjandust pooldavatel maa-aladel afroameeriklastele ohutud. Seistes silmitsi rassismi, ohu, samuti ootamatu inimlikkuse ja naljaga, on nad sunnitud ellujäämiseks ja elu põnevaimal rännakul edu saavutamiseks oma erimeelsused kõrvale heitma. Põnev fakt, mida sõbrale rääkida: «Vaata, see tšellomängija, eks? See mees elab Tartus! Päriselt ka!»