Nõretav videotervitus: Huus jor dädi? «Klassikokkutuleku» kamp lennutab sõbrapäevasüdameid

Kolm parimat sõpra – Mart, Andres ja Toomas, tulevad tagasi. Nagu ikka, on neil on pakkuda geniaalne lahendus nii oma eluprobleemidele, kui filmisõbra vabale ajale. Kui vaataja kuldse kolmikuga viimati kohtus, olid meeste murepilved lahtumas ja naistejamad rahuldavalt lahenenud – Toomas jõudis tanu alla, Mart leidis tagasitee abikaasa rüppe ning Andres saanud lõpuks ühe kohtingust huvitatud neiu telefoninumbri. Loo viimase peatüki alguses aga leiame kolm klassivenda olukorrast, kus kuri saatus on kõige hullemini asunud Andrest väntsutama. Alustades eksnaise Anne uuest imalalt sulnist pereidüllist koos nägusa rikkurist abikaasa ning vastsündinud beebiga, kuni ootamatult kaelasadanud kohustusest hooldada invaliidistunud isa. Miks küll on teistel elu kõige ilusam just siis, kui sinul kõige hullemini rapib? Kui Anne teeb Andresele ettepaneku hakata beebi ristiisaks, otsustab vapper mees leida ristsetele minekuks oma käevangu maailma kauneima kaaslanna. Sünnib äärmiselt loogiline plaan suunduda naisejahile tantralaagrisse. Pakkinud kaasa ratastoolis isa ja suured lootused, alustab Andres koos kaimude Toomase ja Mardiga stiihilist amokki läbi Eesti kuuma suve.



Lisaks peakangelasi kehastavatele Mait Malmstenile, Henry «Genka» Kõrvitsale ja Ago Andersonile astub filmisaaga kolmandas osas üles mitmeid Eesti megastaare ning varasematest osadest tuttavaid tegelasi. Mõjukates kõrvalosades astuvad üles näiteks Jan Uuspõld (tantrakoolitaja), Brigitte Susanne Hunt (Niina), Ott Sepp (Märten), Marvin Inno (Viktor), Karmen Pedaru (Isabella), Venno Loosaar (sanitar), Sandra Ashilevi (registraator), Ago-Endrik Kerge (Mardi äi), Katrin Karisma (Mardi ämm), Saskia Alusalu (Pille) ning eelmistest osadest tuttavad Kadri Rämmeld (Anne), Franz Malmsten (Joonas), Ingrid Margus (Hanna) ja Britta Soll (kirikuõpetaja) jpt.



Komöödia algstsenaarium pärineb Taanist, Eesti jaoks kohandas originaalstsenaariumi hinnatud stsenarist, dramaturg ja näitleja Martin Algus, kes loo ülemeeliku huumoriga kohalikku konteksti tõi. Filmi režissööriks on ka seekord Rene Vilbre. «Klassikokkutuleku» on produtseerinud Taska Film, mis on tootjafirmaks populaarstele Eesti filmidele: «Klassikokkutulek» (2016), «Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused» (2018),«Nimed marmortahvlil» (2002), «1944» (2015) ja «Sangarid» (2017).