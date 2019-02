Konkurss läks käima: Algas nominatsiooniralli Eesti filmi- ja teleauhindadele

«Eesti filmi- ja teleauhinnad on kujunenud valdkonna üheks oodatuimaks sündmuseks ja Eesti Filmi Instituudil on väga hea meel kuulutada välja järjekorras kolmandad EFTA-d,» lausus Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. «Tänavune konkurss on kahtlemata eriline, vaatab see ju tagasi eelmisel aastal suuresti Eesti filmi- ja telemaastikku kujundanud EV100 programmile. Lisaks nägid ilmavalgust ka paljud EV100 välised filmid ja telesaated, mis samuti EFTA-sid püüdma lähevad. Ei ole kahtlustki, et tänavu on konkurents tihedam kui kunagi varem ja žürii seisab keeruliste valikute ees, seda nii filmi- kui ka televaldkonnas,» lisas Sepp.