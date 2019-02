Huumoriõhtu Kanal2s: Anna kannatust! Maailma päästmine usaldatakase jälle käpardspioon Johnny Englishi kobadesse kätesse

Kassahitist komöödia «Johnny English» järjeloos on aastaid möödunud hetkest, mil MI-7 tippagent (Rowan Atkinson) jäljetult kadus. Kui aga tema agentuur saab teada plaanist Hiina riigipea kõrvaldamiseks, otsitakse üles just Johnny English, kes võib olla taaskord ainus mees, kes suudaks oma ebaharilike meetoditega olukorra päästa. Maailma riigipeade tippkohtumiseni on jäänud ainult loetud päevad ning Johnny English peab paljastama vandenõu, mis ulatub läbi KGB, CIA ja koguni tema enda tööandja MI-7 ridade.