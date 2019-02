Romantika Kanal2s: Ajarännu apsakas komöödias «Ainult aja küsimus» paneb noored armunud lõputult uuesti tutvuma

21aastane Tim saab teada, et nende pere meestel on alati olnud võime ajas rännata. Tim ei saa muuta ajalugu, küll aga seda, mis juhtub ja on juhtunud tema enda elus. Londonis tutvub Tim kauni kuid tagasihoidliku Maryga. Nad armuvad, kuid tänu väiksele ajarännu apsakale muutub nende kohtumine olematuks. Nad kohtuvad taas. Ja taas. Ja taas... Kuni Tim võidab Mary südame.