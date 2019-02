Valentiniõhtu Kanal 2s: Legendaarne armastusfilm «Unetus Seattle'is» soojendab sõbrapäeval üksikute südameid

See on romantiline komöödia üksikisa Sam'ist (Tom Hanks), kes on hiljaaegu leseks jäänud ja otsib üksinduse leevendamiseks uut armastust. Poeg sokutab isa suure raadiojaama otse-eetrisse, mille tulemuseks on virnade viisi kirju õrnemalt soolt. Üks sellistest on Annie (Meg Ryan). Film kandideeris ka kahele Oscarile: parima stsenaariumi ja parima muusika kategoorias.