Šokeeriv dokk «OMG: Tee mulle kuulus nägu» paljastab plastilise kirurgiaga üle piiri läinud edvistajate hingeelu

See on dokumentaalfilm brittidest, kes on absoluutselt kõigeks valmis, et saavutada ideaalne keha – maksimaalselt sarnaneda oma suurimale iidolile. Õnneks on tänapäeval võimalik igasugune kehamuutmine ja nii kohtumegi 22aastase Liamiga, kes tahab olla võimalikult sarnane Katie Price'ile ega karda selleks käia ka odavate nurgataguste arstide juures. Näeme ka Chloet, kes sarnaneb Kim Kardashianile – puudu veel ainult suur tagumik – ja tema parimat sõpra Munist, kes muutub iga lõikusega üha rohkem endise One Directioni laulja Zayn Maliki nägu. Shane on aga kulutanud kolm aastat oma elust, et saavutada Ken-nuku välimus.