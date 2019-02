Noored armunud draamas «Päike on ju samuti täht»: kas me elud määrab saatus või universumi juhuslikud sündmused?

Ülikooli suunduv romantik Daniel Bae ja Jamaical sündinud pragmaatik Natasha Kingsley kohtuvad ja armuvad teineteisesse maagilisel päeval keset pöörast ja kihavat New Yorki. Vaid tänu saatuse tahtele kohtunud kahe võõra vahel löövad kohe sädemed lõkkele. Kuid kas saatusest piisab, et teismelised armumisest õnneliku armastuseni jõuaksid? Kell tiksub ja tegu võib olla Natasha viimase päevaga USA-s, kuna ta peret ootab riigist välja saatmine. Ta üritab võidelda Danieli vastu tekkinud tunnetega, viimane aga näeb vaeva, veenmaks tüdrukut, et nad on kokku määratud.

«Päike on ju samuti täht» on tänapäevane kõige kiuste armastuse leidmise lugu, mis otsib vastust küsimusele, kas me elud määrab saatus või universumi juhuslikud sündmused.

Natasha rollis astub üles Yara Shahidi («Black-ish») ja Danieli rollis Charles Melton («Riverdale»), lisaks mängib filmis John Leguizamo («John Wick 2»).

Ry Russo-Youngi («Enne kui ma langen») lavastatud filmi aluseks on romaani «Sina minu kõrval ja maailm meie kõrval» autori Nicola Yooni tunnustatud menuk. «Päike on ju samuti täht» oli New York Timesi edetabeli esikoharaamat ja on teeninud palju tunnustust, olles 2016. aastal National Book Awardi finalist ja Amazoni 2016. aasta parim noorteromaan. Raamat jõudis 2016. a Amazoni parimate lasteraamatute esikahekümne, New York Timesi tähelepanuväärseimate lasteraamatute ja Entertainment Weekly parimate raamatute esikümne hulka. Russo-Youngi lavastatud stsenaariumi kirjutas Tracy Oliver («Girls Trip»).