Sünge politseidraama «Hävitaja» näitab Nicole Kidmanit tema karjääri kõige karmimas rollis

Kidman kehastab filmis tugevat ja karastunud Los Angelese politseidetektiivi Erin Belli, kellel tuleb tagasi pöörduda ühe oma karjääri algusesse jääva juhtumi juurde. Noore politseinikuna sai ta ülesande imbuda sisse kriminaalsesse jõuku, kuid ülesanne lõppes traagiliste tagajärgedega ning see on teda terve karjääri piinanud. Kui jõugu ninamees uuesti välja ilmub, peab Bell oma minevikuga tõtt vaatama ning suhtlema nendega, kes olid juhtumiga seotud, et jõugu ninamehe Silase (Toby Kebbell) tegemistele lõplikult punkt panna.